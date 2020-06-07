Обновления каталога хештегов теперь будет реже, для хештегов инстаграма — под определённые праздники. Это создано для удобства пользователей, так как теперь вы можете максимально быстро получить любые хештеги.

Добавление генератора хештегов в основную категорию, верхнего меню и на главную страницу сайта. Пользователям для мобильной версии, будет намного удобнее и проще, получить хештеги через генератор. Это будет новые и актуальные подборки хештегов из инстаграма или внутренней базы хештегов, собранной на основе пользовательских генераций.

Обновление тегов на день семьи

В разделе ПОПУЛЯРНЫЕ ХЕШТЕГИ , мы по-прежнему публикуем хештеги по популярности и количеству упоминаний. Все хештеги есть как в каталоге хештегов, созданных страниц с готовыми подборками, так и в генераторе. При помощи генератора вы можете подбирать любые хештеги как на основе уже существующих тегов, так и создавая новые хэштеги.

#деньсемьи 215 239 публикаций

#деньсемьилюбвииверности 184 271 публикаций

#деньсемьилюбвииверности❤️ 7 212 публикаций

#деньсемьи👪 9 138 публикаций

#деньсемьилюбвиверности 5 204 публикаций

#деньсемьи❤️ 1 517 публикаций

Для просмотра готовых подборок хештегов на тему #деньсемьи, воспользуйтесь каталогом перейти

Форматирование каталога

Кардинальных изменений каталога, пока не будет. Вы по-прежнему можете найти любые готовы хештеги в каталоге. Подборки наиболее релевантных хештегов для инстаграма.

Подобрать хештеги для инстаграм Вы можете получить и подобрать любые хештеги в генераторе хештегов .